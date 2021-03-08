لابورتا يفوز في انتخابات رئاسة برشلونة ويوجه رسالة لميسي

2021/03/08 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز خوان لابورتا، برئاسة برشلونة الإسباني، في الانتخابات التي أجريت الأحد، في وقت يواجه فيه النادي أزمات مالية وإدارية.

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