2021/03/08 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلس العالم مترقبا أول مقابلة للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل منذ أن قررا ترك واجباتهما الملكية والاستقرار في الولايات المتحدة.

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