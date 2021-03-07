الحشد الشعبي يصد تعرصا لداعش الارهابي جنوب سامراء

2021/03/08 | 06:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمكنت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، الاحد، من صد تعرض لـ” داعش” الارهابي جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.ذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، صدت مساء اليوم تعرضا شنته فلول داعش الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين”.واضاف ان “مجموعة من عناصر داعش الارهابي قامت […]

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