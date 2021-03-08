2021/03/08 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن غلبهار هايتيواجي، تعلم المصير الذي ينتظرها وما تخطط له السلطات الصينية عندما استدعتها في نوفمبر 2016 لتوقيع وثائق تتعلق بتقاعدها كمهندسة في شركة نفط.

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