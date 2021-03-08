"عانت من مشاكل نفسية".. محكمة إسرائيلية توجه لائحة اتهام للشابة التي عبرت الحدود السورية

2021/03/08 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محكمة إسرائيلية لائحة اتهام بحق الشابة التي عبرت الحدود مع سوريا، فبراير الماضي، وعادت بنفس الشهر بعد مفاوضات مع الجانب السوري توسطت بها موسكو.

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