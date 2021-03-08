ضربات الدرونز ومهام الكوماندوز.. ترقب لأبرز مراجعات إدارة بايدن

2021/03/08 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من شهرين من توليه المنصب، يجري الرئيس الأميركي جو بادين تقييما للوضع الحالي الذي ورثته إدارته عن الإدارة السابقة، ويتولى مجلس الأمن القومي هذه المهمة.

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