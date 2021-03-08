2021/03/08 | 08:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر النفط يتخطى الـ70 دولارا لأول مرة منذ أكثر من عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 08:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر النفط يتخطى الـ70 دولارا لأول مرة منذ أكثر من عام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر النفط يتخطى الـ70 دولارا لأول مرة منذ أكثر من عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).