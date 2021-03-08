تجاوزت الـ 70 دولارا.. صعود قياسي لأسعار النفط العالمية

2021/03/08 | 08:07 - المصدر: NRT عربية

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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بشكل قياسي لتتجاوز حاجز الـ 70 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 كا آذار نون الثاني عام 2020.

وأفادت معطيات التداولات صباح اليوم، 8 آذار 2021، بارتفاع سعر النفط من مزيج خام "برنت" في العقود الآجلة لشهر ايار المقبل بنسبة 1,78% ليصل إلى مستوى 70,78 دولارا للبرميل.

كما ارتفع سعر النفط من نوع "WTI" في العقود الآجلة لشهر نيسان بنسبة 1,72% ليبلغ نقطة 67,41 دولارا مقابل البرميل.

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