بالصور.. خريجو الكليات والمعاهد يغلقون الجسور بمحافظة عراقية- عاجل

2021/03/08 | 08:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اقدم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، على اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والجسور المهمة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "العشرات من الخريجين خرجوا من ساعات الصباح الاولى بتظاهرة غاضبة، واقدموا على غلق جسري الزيتون والنصر وسط المحافظة".

وتابع ان "المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد، يضغطون على الحكومة المحلية لتلبية مطالبهم المتمثلة بتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على المحسوبية والفساد داخل الدوائر الحكومية، كما وطالبوا ايضاً بتفعيل القطاع الخاص من خلال خطط واضحة، لتشغيل مئات الشباب العاطلين عن العمل".

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