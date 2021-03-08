أول تصريح من لابورتا بعد فوزه بانتخابات برشلونة

2021/03/08 | 08:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، عن سعادته بالفوز بالانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد، مشدداً على أنه سيحاول تحفيز ليونيل ميسي للاستمرار في الكامب نو.

وتفوق لابورتا على فيكتور فونت وتوني فريتشا، بحصوله على 30 ألفا و184 صوتا بنسبة 54.28%، مع العلم أن هذه الانتخابات حققت ثاني أعلى نسبة مشاركة في تاريخ النادي، بعد انتخابات 2010 التي فاز بها ساندرو روسيل.

وقال لابورتا في مؤتمر نظمه النادي الكتالوني بعد الإعلان عن النتائج:" مساء الخير للجميع، شكراً على تهنئتكم لي.



أريد أن أشكر كل الأعضاء الذين شاركوا في الانتخابات، إنها الانتخابات الأهم في تاريخ النادي".

وتابع:" لقد كانت أهم انتخابات في التاريخ بسبب ظروف الجائحة، كما كانت أطول حملة انتخابية في تاريخ النادي، شكراً للجميع.



لهذا السبب فزنا، وأريد تقديم الشكر لكل الأعضاء وللجنة الانتخابية وكل من ساهم في هذا النجاح".

وحول ليونيل ميسي، قال:" رؤيته يصوت اليوم هو إثبات لما قلناه دائماً بأن ميسي يعشق البارسا، قبل 20 عاماً شارك لأول مرة، رؤية أفضل لاعب في التاريخ مع ابنه يصوت اليوم أمر مُذهل، سنحاول تحفيزه للبقاء".

وأضاف:" نريد المتعة والسعادة أن تعود إلى النادي، عائلة البلاوجرانا الكبيرة ستتجاوز كل الصعوبات التي يعاني منها النادي، تصفيق حار لفونت وفريتشا، لقد كانوا رائعين، علينا أن نكون متحدين لما فيه خير للنادي".

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