بابا الفاتيكان يلتقي بوالد الطفل الغريق إيلان كردي

2021/03/08 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى البابا فرنسيس بوالد الطفل الغريق إيلان كردي، الذي انتشرت صورة جثته على شاطئ تركي قبل ستة أعوام....

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