2021/03/08 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة الشاعر حميد حلمي البغدادي بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (سلام الله عليه) التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آهٍ على موسى بن جعفر كاظماً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آهٍ على موسى بن جعفر كاظماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).