البابا فرنسيس يطلع على دور الحشد الشعبي في تحرير مناطق المسيحيين

2021/03/08 | 08:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني، الاثنين، عن اطلاع بابا الفاتيكان فرنسيس على دور الحشد الشعبي في تحرير مناطق المسيحيين التي احتلها تنظيم “ داعش” الإجرامي.

وقال الكلداني في حوار تابعته /المعلومة/، إن “البابا فرنسيس اطلع على دور قوات الحشد الشعبي في تحرير مناطق المسيحيين من سيطرة عصابات داعش الإرهابية”، مؤكدا “اننا اوصلنا الصورة الحقيقية عن الحشد لبابا الفاتيكان”.

وأضاف، أن “للحشد الشعبي فضل على المسيحيين بتحرير كنائسنا”، لافتا إلى أن “الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني اوصوا بحماية الكنائس”.

ولفت الكلداني إلى ان “القيادي بالحشد الشعبي ريان الكلداني اوصل رسائل للبابا عن اوضاع العراق”، مبينا أنه “سنفصح عن رسالة اوصلناها الى البابا مستقبلا”.



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