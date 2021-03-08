أول تعليق حكومي على صعود أسعار النفط بشكل قياسي

2021/03/08 | 08:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، على ارتفاع اسعار النفط مؤخرا، مبينا ان ذلك سيقلص حجم العجز في موازنة 2021.

وقال صالح في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، اليوم الاثنين، 8 آذار 2021، إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا فسيتقلص حجم العجز الموجود في الموازنة ويغني الحكومة عن أي اقتراض محتمل، شريطة أن يستمر على مدى العام كله وليس يوم أو يومين".

واضاف أن "توجهات السوق النفطية في العالم بلحظة إنفراجة على إثر زيادة لقاحات فيروس كورونا، مما يزيد الطلب على النفط في الأسواق العالمية".

وكانت أسعار النفط، قد سجلت المزيد من المكاسب بعد قرار مجموعة دول "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل، حيث أعلنت دول مجموعة "أوبك+" الخميس الماضي، عن التوصل لقرار لإبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل.

جدير بالذكر ان أسعار النفط ارتفعت الاثنين، بشكل قياسي لتتجاوز حاجز الـ 70 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ كانون الثاني عام 2020.

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