بالصور.. ملعب كربلاء جاهز لاحتضان مباريات نفط الوسط

2021/03/08 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتواصل الملاكات الفنية والهندسية في ملعب كربلاء الدولي استعداداتها باشراف مباشر من قبل وزارة الشباب والرياضة لتضييف مباراة نفط الوسط مع الكرخ والتي ستقام بينهما يوم غد الثلاثاء ضَمنَ الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.يذكر ان ادارة نادي نفط الوسط الرياضي قد قررت نقل مباريات فريقها الكروي الى ملعب كربلاء بدلا من ملعب النجف ابتداءً من الجولة المقبلة .

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