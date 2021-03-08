2021/03/08 | 08:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خام برنت يقفز فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ بدء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يقفز فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ بدء كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يقفز فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ بدء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).