نائب رئيس طائفة الصابئة يشبه لقاء السيد السيستاني مع البابا بـ”التقاء الأنبياء”

2021/03/08 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شبه نائب رئيس طائفة الصابئة المندائية الشيخ نظام كريدي، الاثنين، لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني مع البابا فرنسيس بـ”التقاء الأنبياء”، مؤكدا أن الصابئة ممتنون للمرجعية الدينية ويثمنون اعتدالها.

وقال كريدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني مع البابا فرنسيس هو كالتقاء الأنبياء”، لافتا إلى أن “الصابئة ممتنون للمرجعية الدينية ويثمنون اعتدالها في مواقفها وخطبها”.

وأضاف ان “ العراق مهد الاديان والقيم والتسامح ونحن نفتخر بعراقيتنا”، مشددا على ان “لغة الحوار مطلوبة بين الجميع”.

ودعا كريدي الى “زرع بذرة الحوار في مناهجنا الدراسية”، مشيرا إلى ان “ العراق مهد الاديان والقيم والتسامح”.



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