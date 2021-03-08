بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار : نظرة الماركسية الى قضية تحرير المرأة - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/03/08 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد نظرت الماركسية الى قضية تحرير المرأة بارتباطها الوثيق مع تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والقومي والاثني والديني , وقد تناول انجلز في مؤلفه ( اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة) قضية المرأة منطلقا من الفهم المادي للتاريخ الذي يقول ان التحول في اسلوب الانتاج يؤثر على الوجود الانساني بأسره بما في ذلك شكل العلاقات بين الرجال والنساء ولا يمكن الفصل بين الانتاج وتجديد النوع البشري في تطو ......





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