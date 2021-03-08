من جديد.. ديالى تسجل حالة وفاة نتيجة مضاعفات كورونا

2021/03/08 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية اجرت ٤٧٦ حالة فحص لحالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضيةـ وتبين بان ٥٨ منها مصابة، فيما سجل٥٢ حالة شفاء دون فيما سجلت حالة وفاة بعد مرور اكثر من شهر على بقاءسجل الصحة خال من الوفيات".واضاف العزاوي،ان" اجمالي الاصابات ٢٥٧٥٣ اصابة والشفاء ٢٤٥٧٤ و حالات الوفيات عند ٢٧٩حالة".

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