2021/03/08 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوز سعر النفط من مزيج "برنت"، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020.

وأفادت معطيات التداولات بارتفاع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر مايو المقبل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل برميل.

كما ارتفع سعر النفط من نوع "WTI" في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.72% ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.

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