ازدحامات شديدة وقطع طرق رئيسة في بغداد

2021/03/08 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم ازدحامات شديدة وقطع طرق رئيسة ، منها طريق مطار بغداد الدولي واجزاء من شوارع الكرادة و الاعظمية والكاظمية ، تزامنا مع انتهاء زيارة البابا للعراق وتأمين زيارة الامام الكاظم ( ع ) ./انتهى9

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