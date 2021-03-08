2021/03/08 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أظهر إحصاء نشرته وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن ما يزيد على 116.76 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و 717438.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر حصيلة لاصابات كورونا حول العالم: نحو 117 مليون شخص على الكرة الارضية إصيبوا بالوباء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر حصيلة لاصابات كورونا حول العالم: نحو 117 مليون شخص على الكرة الارضية إصيبوا بالوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).