السفارة العراقية بالفاتيكان: زيارة البابا ستزيد التعاون الدولي مع العراق

2021/03/08 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكدت السفارة العراقية في دولة الفاتيكان، اليوم الاثنين، ان زيارة البابا ستزيد من التعاون الدولي مع العراق بمختلف المستويات.وقال السفير رحمن فرحان العامري لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "زيارة البابا فرنسيس بحد ذاتها هي رسالة إخوّة وتضامن مع الشعب العراقي بكافة مكوناته الدينية والمذهبية والعرقية، لما أصابهم بسبب الحروب العبثية الدامية ومآسيها والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومسمياته".واضاف، ان "رسالة البابا التضامنية تحت عنوان (كلّنا إخوة)، تجعلنا أن نعيد التفكير في الهدف الأساسي لهذه الزيارة والنتائج المنطقية لها، لتحفيز جميع العراقيين من أجل التشبث في أرض أبائهم وأجدادهم والتمسك بإيمانهم الراسخ بالأنبياء والرسل".وتابع: "فضلا عن توحيد الصفوف من أجل إعادة إنعاش العراق وعلى كافة المستويات الأمنية والإقتصادية والخدمية والإجتماعية وغيرها"، لافتا الى ان "هناك أصداء إيجابية واسعة وخاصة على المستوى الإعلامي لهذه الزيارة، وهذا ما نشاهده من خلال القنوات التلفزيونية الدولية التي تبث هذه الزيارة بطريقة مفصلة وفي بعض الأحيان أيضاً بثاً مباشراً".ومضى بالقول: ان "ذلك سيؤثر إيجابياً وتزيد من أفاق التعاون الدولي مع العراق على جميع المستويات".

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