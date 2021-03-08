بدء مراسيم توديع البابا في مطار بغداد

2021/03/08 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأت ،صباح الإثنين، مراسيم توديع بابا الفاتيكان في مطار بغداد الدولي.

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وأفاد مراسلنا، (8 آذار 2021)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح وحرس الشرف الخاص بتوديع البابا، يستعدون لتوديع الأخير في مطار بغداد الدولي.

وقال بابا الفاتيكان، في وقت سابق، أن الكنيسة والمسيح احياء داخل العراق، وذلك بعد انتهاء محطات زيارته التاريخية الى البلاد.

وجاء في تغريدة للبابا فرانسيس على حسابه في تويتر، تابعها "ناس"، (7 آذار 2021)، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".

وأختتم بابا الفاتيكان القداس الإلهي الذي أقيم في مدينة أربيل بحضور جماهيري كبير، وبهذا ستكون هذه هي آخر محطات زيارته إلى العراق التي بدأت الجمعة.

وألقى البابا فرانسيس كلمة مؤثرة، أنهاها بالدعوة إلى التعاون والسلام، مؤكدا أن "العراق باق في قلبه"، ومختتما بتلاوة البركة الأخيرة.

وقد ودعه الحضور بالترانيم والدعوات وقرع الاجراس، فضلا عن بعض الزغاريط التي عبروا فيها عن فرحهم وامتنانهم لزيارته.

وأكد بابا الفاتيكان البابا خلال كلمته التي ألقاها في القداس الإلهي بملعب فرانسوا حريري، على ضرووة إزالة طمع السلطة من القلوب، داعياً إلى السلام وعدم النفاق والكذب.

وقال البابا فرانسيس في كلمته، تابعها "ناس" (7 آذار 2021)، "هنا في العراق الكثير من إخوانكم يحملون جراح العنف، ويجب أن يكون قلبنا نقياً وطاهراً من الأكاذيب والنفاق".

وأضاف، "نحن بحاجة أن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا".

ووجه البابا للعراقيين كلامه، قائلا: "صبركم وتراحمكم هو ما جعلني أحج إلى العراق، لذا أتيت حاجاً لأشكركم".

وكان البابا فرنسيس" قد فسر آيات من الإنجيل خلال القداس التأريخي".

كما قدم البابا شكره للعراقيين بمناسبة تنظيم زيارته إلى أربيل، قائلا: "وفقكم الله"، مؤكدا أن "الأيام التي مضت وهو في العراق سمع آلام الناس"، مشيرا الى "فضل جميع المؤسسات الدينية والمنظمات في إعادة الإعمار والبناء".

وقال "سأغادر إلى روما لكن العراق باق في قلبي دائماً"، داعيا "الله أن تتعاون الطوائف في خدمة الصالح العام"، مؤكداً "السلام، السلام، السلام".

وشهد القداس الإلهي في في ملعب فرانسوا حريري حضورا واسعا وكبيرا من المواطنين فضلا عن حضور قيادات وشخصيات حكومية.

وكان البابا فرنسيس قد عاد مجدداً إلى محافظة أربيل بعد زيارة سريعة لمحافظة نينوى، أدى خلالها الصلاة في كاتدرائية "حوش البيعة".

وبدأ البابا، (7 آذار 2021)، إحياء مراسم القداس في ملعب "فرانسوا حريري" بمدينة أربيل، بحضور آلاف المصلين.

وشهد الملعب، استعدادات "كبيرة" لاستقبال بابا الفاتيكان الذي سيقيم قداساً تأريخياً في هذا المكان.

وأظهرت صور تابعها "ناس"، الأحد (7 اذار 2021)، جانباً من مراسم الصلاة في الكنيسة المدمرة (حوش البيعة) وسط حشد من الموصليين.

وشهدت مدينة قرقوش في الموصل أجواء احتفالية حاشدة، في مراسم استقبال بابا الفاتيكان، إذ زفته الحشود بالتراتيل والهتافات إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في مدينة قرقوش.

وقال البابا في كلمة القاها في الكنيسة بعد استماعه لشهادات مسيحي قرقوش حول المحنة التي شهدتها المدينة إبان سيطرة تنظيم "داعش"، "أشكر الله الذي منحني هذه الفرصة لأكون بينكم، وأشكر مواطني قرقوش لإلقاء شهاداتهم المؤلمة".

وأضاف، "نستذكر ما فعله الدمار في قرقوش"، مبينا "هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط بين الجميع".

وتابع، "حافظوا على الروابط التي تجمعكم معاً".

وخلال استماعه لكلام مواطنة مسيحية من قرقوش لدى إلقاء شهادتها، قال البابا "نثق بالله أن يحل السلام على هذه الأرض".

وبين، "يجب أن تكون لنا محبة أخوية تعترف بقيم الإنسانية"، مضيفاً، "أشكر من عمق قلبي كل الأمهات والنساء الشجاعات اللاتي يواجهن الصعوبات".

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