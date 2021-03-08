رسيما.. خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة

2021/03/08 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، فوز خوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي بين العامين (2003 و2010)، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة (54.28%) من الأصوات.ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع “تويتر”، “تغريدة” قال فيه إن خوان لابورتا هو الرئيس الجديد للنادي.ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني، البيانات الرسمية لانتخابات […]

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