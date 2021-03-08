2021/03/08 | 09:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل قداسة البابا فرنسيس، الى مطار بغداد الدولي قبل قليل.

واستقبل رئيس الجمهورية، قداسة البابا فور وصوله الى المطار، قبل اقلاع طائرته.

واختتم البابا زيارته التأريخية الى العراق بعد ثلاثة أيام زار فيها بغداد والنجف وذي قار وموصل وأربيل.

التالي

منذ 16 دقيقة

الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

منذ 15 ساعة

المنافذ تعيد (شيش التسليح) إلى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط في منفذ المنذرية

منذ 16 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 411 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 3359 اصابة جديدة بكورونا

منذ 18 ساعة

الصحة: نحتاج إلى تطبيق حظر التجوال الشامل

منذ 18 ساعة

بحضور بابا الفاتيكان..



اربيل تقيم اكبر قداس على ملعب فرانسوا حريري

منذ 19 ساعة

وزير الصحة: الموقف الوبائي في خطر..



الاصابات بتزايد

منذ 19 ساعة

البابا يصل اربيل

منذ 21 ساعة

البابا: يعترينا الحزن لمشاهد الدمار في قرقوش

منذ 21 ساعة

البابا يصل قرقوش

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول البابا فرنسيس الى مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول البابا فرنسيس الى مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).