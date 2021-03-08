الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأبرز الطرق التي تم اغلاقها في بغداد، مشيرا الى ضرورة تجنبها لتفادي الازدحامات المرورية.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “أبرز الطرق المغلقة في بغداد، اليوم، هي شارع المطار السريع، وجميع الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية شمالي بغداد، وكذلك منطقة الاعظمية”.

وأضاف المصدر، “تم غلق جسر الصرافية وغلق مسار من شارع بغداد الجديدة الرئيسي، حيث تم الإبقاء على المسار المتجه نحو سريع محمد القاسم”، لافتا الى “اغلاق جسر الكريعات أيضا”.

وأوضح، أن “منطقة الكرادة سيتم غلق أحد مسارات شارعها الرئيسي، في حين أغلقت جميع الطرق المؤدية الى ساحة عقبة الى جانب نزلة جسر الربيعي”.

وأشار الى أن “الطرق أغلقت بدون سابق انذار، ما جعل آلاف المواطنين يعلقون في الازدحامات”.

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