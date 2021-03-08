واشنطن تكشف أسباب نشر قاذفات في الشرق الاوسط

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قالت القيادة المركزية الأميركية، إن نشر قاذفات B-52H في الشرق الأوسط جاء لردع "العدوان وطمأنة ال...

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