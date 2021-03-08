2021/03/08 | 09:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مقرر اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، اليوم الأحد، عدم وجود أي ضرائب ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رواتب الموظفين.وقال الصفار، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك 4 معرقلات تعيق عملية …

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