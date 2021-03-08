طقس العراق.. ثلوج وأمطار في هذه المناطق

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر توقعات الطقس، الاثنين، إلى حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تشمل مناطق أقصى شمال البلاد دهوك وأربيل تمتد مساء إلى السليمانية خصوصا في المرتفعات الجبلية تصاحبها تساقط الثلوج على فترات وربما تشمل زخات الأمطار مناطق شمال الموصل.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، 8 آذار 2021، ان "باقي مناطق البلاد متوقع فيها أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة، كما يتوقع حالة جوية تتركز على مناطق الشمال وبشكل ضعيف في باقي المناطق يومي الخميس والجمعة المقبلين، مصحوبة بنشاط الرياح وموجات الغبار".

وأضاف ان" هناك تحولا في الرياح إلى جنوبية شرقية على أغلب مناطق البلاد خفيفة الى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية غربية على المنطقة الغربية ومتوقع عودة الرياح إلى شمالية غربية مساء على أغلب المناطق"، مبينا ان درجات الحرارة ترتفع بشكل متصاعد خلال الأيام القادمة.

من جانبه أفاد المتنبىء الجوي، صادق عطيه، ان السحب الركامية المتواجدة في مناطق من مدن شمال البلاد ناتجة من تيارات رطبة من البحر المتوسط وتبريد ضعيف في الطبقات العليا ويتوقع ان تهطل منها امطارا على مدينة دهوك وعلى شمال اربيل وشمال غرب نينوى اليوم الاثنين ،ثم تشمل السليمانية ومركز اربيل يوم غد الثلاثاء.

وأشار إلى ان ليل يوم الاربعاء او فجر الخميس المقبل، محمل بأنحدار ضغط عالي ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للغبار، تصل هباتها الى مابين(80-90) كم بالساعة تهدأ مساء الجمعة، مع تحول الرياح الى شمالي غربي وانسحاب المنخفض شرقا وامطار تشمل كافة المدن بدرجات متفاوتة الخميس والجمعة المقبلين.

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة

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