شرطة كركوك تكشف تفاصيل عمليات أمنية لتعقب داعش (صور)

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية شرطة كركوك، الاثنين، قيامها بعملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة الرفيع ضمن وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 آذار 2021)، ان " قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، قامت بعملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة الرفيع ضمن وادي زغيتون بكركوك".

واضاف البيان، ان "العملية اسفرت عن العثور على 4 أوكار تحتوي بداخلها على مواد غذائية واواني طبخ وافرشة منام وعبوتين ناسفتين ودراجة نارية، وشريط سلاح احادية (12,7)"، مشيرا الى انه " وتم تدمير الاوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفرزة متفجرات اللواء".

N.A

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