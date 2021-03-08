ارتفاع قياسي جديد بأسعار النفط وخام البصرة الخفيف يلامس 70 دولاراً

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 70 دولارا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.

وأفادت، معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل، فيما سجل نفط البصرة الخفيف، 69.75 دولاراً.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ 67.81 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.

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