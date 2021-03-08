السفارة العراقية بالفاتيكان: زيارة البابا ستزيد من التعاون الدولي مع العراق بمختلف المستويات

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت السفارة العراقية في دولة الفاتيكان، ان زيارة البابا ستزيد من التعاون الدولي مع العراق بمختلف المستويات.وقال السفير رحمن فرحان العامري في تصريح صحفي ، إن "زيارة البابا فرنسيس بحد ذاتها هي رسالة إخوّة وتضامن مع الشعب العراقي بكافة مكوناته الدينية والمذهبية والعرقية، لما أصابه بسبب الحروب العبثية الدامية ومآسيها والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومسمياته".واضاف، ان "رسالة البابا التضامنية تحت عنوان (كلّنا إخوة)، تجعلنا نعيد التفكير في الهدف الأساسي لهذه الزيارة والنتائج المنطقية لها، لتحفيز جميع العراقيين من أجل التشبث في أرض آبائهم وأجدادهم والتمسك بايمانهم الراسخ بالأنبياء والرسل، فضلا عن توحيد الصفوف من أجل إعادة إنعاش العراق على كافة المستويات الأمنية والإقتصادية والخدمية والإجتماعية وغيرها"،وتابع السفير :" ان هناك أصداء إيجابية واسعة ، خاصة على المستوى الإعلامي لهذه الزيارة، وهذا ما نشاهده من خلال القنوات التلفزيونية الدولية التي تبث هذه الزيارة بطريقة مفصلة وفي بعض الأحيان أيضاً بثاً مباشراً"|، مؤكدا :" ان ذلك سيؤثر إيجابياً ويزيد من آفاق التعاون الدولي مع العراق على جميع المستويات"./انتهى8

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