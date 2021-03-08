البابا يصل الى مطار بغداد استعدادا للمغادرة الى روما

2021/03/08 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل قداسة البابا فرنسيس الى مطار بغداد الدولي استعدادا للمغادرة الى روما في ختام زيارته للعراق .وكان في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح ./ انتهى

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