البابا يعد بدعم ملف اعمار الموصل

2021/03/08 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح محافظ نينوى نجم الجبوري، ان بابا الفاتيكان فرنسيس وعد بدعم ملف اعمار الموصل، من اجل رفع الانقاض من المدينة القديمة....

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