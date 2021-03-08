إصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار في كركوك


إصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار في كركوك
2021/03/08 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 09:36.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 7 من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

واصل القراءة على شفق نيوز
Sponsored Links