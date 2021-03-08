2021/03/08 | 09:41 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في آخر محطة من زيارته التاريخية إلى العراق، ترأس البابا فرنسيس بعد ظهر الأحد قداساً ختاميا في أربيل بكردستان، شارك فيه الآلاف وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة. وودع الحبر الأعظم العراقيين قائلا "العراق سيبقى معي وفي قلبي". ويغادر البابا إربيل مساء الأحد إلى بغداد استعداداً للعودة الاثنين إلى روما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يختتم زيارته التاريخية بقداس من مدينة أربيل ويقول إن"العراق سيبقى دائما في قلبي") نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يختتم زيارته التاريخية بقداس من مدينة أربيل ويقول إن"العراق سيبقى دائما في قلبي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).