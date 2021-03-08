بمناسبة يوم المرأة العالمي.. السفارة الأميركية تتحدث عن أحد المشاريع النسوية في محافظة نين

2021/03/08 | 09:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشارت السفارة الأميركية، في العاصمة بغداد، إلى أحد المشاريع الممولة من قبل برنامج تكامل التابع للوكالة الأميركية في محافظة نينوى، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

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وقالت السفارة في بيان تلقى "ناسط نسخة منه، (8 آذار 2021)، "بمناسة يـــــوم المرأة العالمي، يسعدنا تسليط الضوء على هذا المشروع الرائع في نينوى، أحد البرامج الممولة من قبل برنامج تكامل التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وأضاف، أن "افتتاح هذه الصالة الرياضية للنساء هي وسيلة للرد على انعدام العدالة في مجتمعنا، ونعتقد بأنها منشأة اجتماعية مهمة لأنها تعمل على تعزيز صحة المرأة والى حد ما ترفع من منزلتها الاجتماعية".

وتابع، "وسيتم إضافة مقهى وروضة للأطفال إلى الصالة ليتسنى للأمهات احضار اطفالهن أثناء استخدامهن للصالة".

ولفت إلى أنه "وقد دعمت مبادرة تسهيل الاستثمار في نينوى ضمن مشروع تكامل صالة ألسا بتسهيل الحصول على منحة صغيرة تمكنها من شراء معدات الصالة، وقد تم افتتاح الصالة في ايلول من عام 2020، وينتسب إليها الآن ما يزيد على الـ 50 امرأة".

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