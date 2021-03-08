عراق من دون موازنة.. نبيل المرسومي

2021/03/08 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان موازنة ٢٠٢١ لن تشرع في هذا الشهر وربما في هذا العام ايضا ليكون العراق من دون موازنة لعاميين متتاليين بسبب صعوبة تمرير الموازنة بالاغلبية لاسباب انتخابية وسياسية وصعوبة التوافق على حل القضايا المختلف عليها بين القوى السياسية والتي تتلخص بحصة الاقليم وحصص المحافظات والدرجات الوظيفية وسعر الصرف

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