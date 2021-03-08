تونس تسجل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/08 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، عن تسجيل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8201 والإصابات إلى 237704 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 202399 شخصا بعد تعافي 276 مصابا.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا بـ 1101 حالة، ويرقد 280 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 106 مرضى للتنفس الصناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تونس في 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول وفاة لمصاب بهذا الفيروس يوم 19 مارس 2020.انتهى 25

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