طائرة بابا الفاتيكان تقلع من مطار بغداد الدولي صوب روما

2021/03/08 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين، الأراضي العراقية متوجهاً روما، وسط إجراءات توديع رسمية، بعد جولة دامت 3 أيام زار فيها البابا عدداً من المناطق العراقية.وأفاد مراسلنا، أن البابا استقل طائرته الخاصة، وسط إجراءات توديع رسمية تقدمها رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة.

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