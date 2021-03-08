التمييز والقسوة إزاء المرأة في العراق في العهود المختلفة - المرأة في ظل النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاسد في العراق 7 - 7 - كاظم حبيب

2021/03/08 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب "يمكن للمجتمعات أن تكون جاهلة ومتخلفة، ولكن الأخطر هو أن ترى جهلها مقدساً".الفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل واقع المرأة في المجتمع في العراقلم تكن معاناة المرأة في ظل النظام الاستبدادي القمعي البعثي-الصدامي إلا مغالاةً وإمعاناً في اغتصاب "حقوق المرأة وجعلها جزءاً هامشياً تابعاً وخاضعاً لسيادة الرجل وكجزء من اغتصاب حقوق الإنسان في العراق واستباحة حرياته وحقوقه الأساسية.



إذ أن ال ......





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