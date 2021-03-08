باب الطائرة يُغلق.. البابا يطير من ارض الرافدين بعد زيارة تاريخية لثلاثة أيام

2021/03/08 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غادر بابا الفاتيكان، الاثنين (8 آذار 2021)، مطار بغداد الدولي متوجها إلى روما بعد اختتام زيارته التاريخية إلى العراق والتي استمرت لثلاثة أيام.

ووصل البابا إلى العراق، يوم الجمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مطار بغداد، ومن ثم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط استقبال رسمي في القصر الرئاسي.

ويوم أمس، أنهى البابا القداس الذي اقامه بحضور الآلاف في ملعب فرانسو حريري في محافظة اربيل ، بعد ان اختتم جولته في محافظة نينوى التي شملت الموصل القديمة وقضاء قرقوش.

واختتم البابا جدول زيارته التاريخية إلى العراق والذي استغرق ثلاثة أيام بدءاً من يوم وصوله الى العاصمة بغداد الجمعة الماضية، لتشمل رحلته كنائس بغداد، ولقاء المرجع الأعلى السيستاني، والصلاة الموحدة في مدينة أور الاثرية، وجولة في نينوى وأربيل.

وأقام البابا خلال زيارته التاريخية الى العراق، قداساً في كنيسة مار يوسف وكنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، وقداساً آخر في مدينة أربيل.

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