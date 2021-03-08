في اعلى مستوى خلال اكثر من عام .. اسعار النفط تتخطى 71 دولارا للبرميل

2021/03/08 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في نيسان ، كما يتزامن ذلك مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2020.وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايس لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة لتبلغ 71.15 دولارا للبرميل.كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ 67.81 دولارا للبرميل.وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل./انتهى8

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