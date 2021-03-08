بابا الفاتيكان يغادر بغداد متوجها الى روما

2021/03/08 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر بابا الفاتيكان فرنسيس بغداد متوجها الى روما ، في ختام زيارة للعراق استغرقت ثلاثة ايام .وكان في توديعه في مطار بغداد الدولي ، رئيس الجمهورية برهم صالح وعقيلته ، وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية .ووصل البابا الى بغداد الجمعة الماضية حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح واقام قداسا في كنيسة مار يوسف .واجرى السبت لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف ، ثم زار زقورة اور الاثرية في ذي قار حيث شارك في تجمع للاديان .وزار امس الاحد نينوى واربيل حيث اقام القداس الاكبر ./ انتهى9

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