2021/03/08 | 10:04 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقدت صباح اليوم الاثنين مراسم حفل وداع بابا الفاتيكان فرنسيس في قاعة الشرف بمطار بغداد الدولي....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة بابا الفاتيكان تستعد لمغادرة العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة بابا الفاتيكان تستعد لمغادرة العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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