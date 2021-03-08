طائرة بابا الفاتيكان تستعد لمغادرة العراق

2021/03/08 | 10:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت صباح اليوم الاثنين مراسم حفل وداع بابا الفاتيكان فرنسيس في قاعة الشرف بمطار بغداد الدولي....

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