مكافحة المتفجرات تكشف حصيلة ممارساتها الاخيرة

2021/03/08 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة المتفجرات حصيلة ممارساتها خلال ال 24 ساعة الماضية،

وبينت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" أن مفارزها تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الإرهابية في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار، وعبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن قذيفة من مخلفات المجاميع الإرهابية في منطقة عزيز بلد بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن معالجة رمانة يدوية في منطقة حي الخطوة بمحافظة البصرة.

وأضافت المديرية أن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، و 7 قنابر هاون عيار 82 ملم، و11 رمانة يدوية في منطقة البحيرات قرية الشيحة ناحية الاسكندرية، مؤكدة أن المعالجة للمخلفات والمواد المتفجرت تمت وفق الإجراءات القياسية دون تسجيل أي حادث.

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