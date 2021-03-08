رئيس الجمهورية: زيارة البابا تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة

2021/03/08 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن زيارة البابا تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة.وذكر صالح خلال تغريدة له على تويتر تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ، نودع قداسة البابا فرنسيس الذي كان ضيفا عزيراً في بغداد والنجف وأور واربيل ونينوى".واضاف أن" زيارته تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة، وتواجده بيننا اشارة سلام ومحبة، وسيبقى ذلك في قلوب جميع العراقيين".

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