تغريدة من رئيس الجمهورية في وداع بابا الفاتيكان

2021/03/08 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، بشأن زيارة بابا الفاتيكان عقب مغادرته أراضي العراق.

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وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021)، "ودعّنا قداسة البابا فرنسيس، بعد أن حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة أيام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل، تُمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع بلدنا الذي انهكته عقود من العنف والنزاعات".

وأضاف، "ألقى حضوره المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل اطياف الشعب، التّواقون للأمن والسلام".

وغادر بابا الفاتيكان، الإثنين، الأراضي العراقية متوجهاً إلى روما، وسط إجراءات توديع رسمية، بعد جولة دامت 3 أيام زار فيها البابا عدداً من المناطق العراقية.

وأفاد مراسلنا، (8 آذار 2021)، أن البابا استقل طائرته الخاصة، وسط إجراءات توديع رسمية تقدمها رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة.

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