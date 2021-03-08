2021/03/08 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الإثنين، إطلاق خطة خدمية خاصة لزيارة الإمام الكاظم.وذكرت أمانة بغداد في بيان، أن “أمانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة أمين بغداد بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد”.وأضافت أن “الخطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية إلى عدة قواطع تكون بإشراف الوكلاء والمديرين العامين”.وتابعت أن “الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الأمنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية إليها التي يسلكها الزائرون”.ودعا أمين بغداد المواطنين واصحاب المواكب، بحسب البيان إلى “التعاون مع ملاكات أمانة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن إطلاق خطة استثنائية خاصة بزيارة الإمام الكاظم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن إطلاق خطة استثنائية خاصة بزيارة الإمام الكاظم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن إطلاق خطة استثنائية خاصة بزيارة الإمام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).